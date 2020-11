Napoli-Sassuolo, le statistiche condannano: gli azzurri non perdevano in casa senza gol da gennaio!

Le statistiche del Napoli in occasione della gara contro il Sassuolo non fanno sorridere Gattuso. Come riporta l’istituto OPTA, gli azzurri non perdevano un match di Serie A, effettuando 22 tiri verso la porta avversaria, da febbraio scorso. Precisamente dalla sfida contro il Lecce, durante la quale la squadra tentò ben 25 conclusioni. Inoltre, era dallo scorso gennaio, in occasione di Napoli-Fiorentina, che gli azzurri non restavano a secco di gol in un match casalingo. Si trattò dell’ultima sconfitta interna in Serie A senza reti all’attivo.