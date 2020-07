Napoli-Sassuolo, spogliatoio dei partenopei pronto: scelta la maglia

Mancano poco più di due ore al fischio di inizio di Napoli-Sassuolo e tutto sembrerebbe essere già pronto anche nello spogliatoio del San Paolo. La squadra partenopea è chiamata ad una buona prova dopo l’amara sconfitta contro il Parma. Ma soprattutto serve risollevare il morale in vista delle prossime sfide. Dopo i neroverdi, i partenopei dovranno infatti affrontare Inter, Lazio ed il Barcellona in Champions League.

Napoli-Sassuolo, spogliatoio pronto

Mentre si attende l’arrivo del Napoli, i magazzinieri e gli addetti ai lavori sono già al San Paolo per curare tutto nei minimi dettagli. A partire dagli spogliatoi, dove la squadra passerà gli ultimi attimi prima del fischio di inizio dell’arbitro Aureliano. Anche qui, quindi, tutto e già pronto. Lo si evince da una foto pubblicata, tramite il proprio profilo Twitter, il magazziniere Tommaso Starace. Dalla foto è anche possibile notare come la squadra partenopea questa sera scenderà in campo con la classica tenuta azzurra.

