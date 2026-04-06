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Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano
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Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano

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(Adnkronos) – Il Napoli batte il Milan per 1-0, scavalca i rossoneri e vola al secondo posto in classifica dopo la 31esima giornata. A siglare il gol della vittoria è Politano al 79′. I partenopei salgono a 65 punti, a 7 lunghezze dall’Inter capolista. Il Milan rimane a quota 63. 

Nella sfida avara di occasioni, primo squillo rossonero al 13′: Pavlovic colpisce di testa su calcio di punizione, palla di poco fuori. Al 23′ si fa vedere il Napoli, Spinazzola manca di poco il bersaglio con un tiro dalla media distanza. Replica il Milan con Nkunku al 35′, anche questo tentativo di sbloccare il match è impreciso.  

Nella ripresa è Giovane a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa al 50′: sinistro velenoso, Maignan devia in corner. Il portiere rossonero esce male al 73′, la sua respinta viene intercettata da Anguissa che non sfrutta la chance: l’estremo difensore rimedia.  

La partita si sblocca con l’inserimento al 74′ di Politano al posto di Spinazzola. L’esterno al 79′ spezza l’equilibrio con il jolly mancino su suggerimento di Olivera. Il Milan non ha gambe e testa per reagire: il Napoli vince ed è secondo. 

 

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