Napoli, senti un messicano che viene dal futuro: “Il nome dello stadio è sbagliato”

Poco prima della partita di ieri, vinta poi dal Napoli contro il Benevento per 2-0, la pagina facebook ufficiale azzurra ha pubblicato una foto dello stadio Maradona con su scritto “CASA“. Tra i tanti commenti dei tifosi che vorrebbero vederlo per la prima volta pieno, spuntano delle parole in particolare, di un amico messicano venuto direttamente “dal futuro”.

NAPOLI SENTI UN MESSICANO: “E’ LO STADIO LOZANO!”

Il messicano che ha commentato il post del Napoli, dichiara di provenire direttamente dal 2055. In 30 anni infatti secondo le sue parole lo stadio avrebbe addirittura cambiato nome, passando da Maradona a… Chucky Lozano! Di seguito le sue parole.

“Ciao amici, buon pomeriggio, vengo dall’anno 2055, voglio solo informarvi che questo stadio non si chiama più “Diego Armando Maradona” ora si chiama “Chuky Lozano”. Ha fatto diventare il Napoli due volte campione d’europa ed è anche diventato il primo giocatore ad aver vinto tre volte il Mondiale segnando gol in tutte e tre le finali“.

