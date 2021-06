Napoli, sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro a uno storico contrabbandiere

NAPOLI – Il nucleo di polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza di Napoli ha proceduto, su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, al sequestro, tra Marano di Napoli e San Remo (Imperia), di un ingente patrimonio del valore di oltre 2 milioni di euro riconducibile ad uno storico contrabbandiere di sigarette.Le Fiamme gialle – spiega una nota – hanno acquisito al patrimonio dello Stato tre immobili, oltre a beni mobili di lusso e disponibilità finanziarie, riconducibili al napoletano Rocco Cafiero detto o’ Capriariello, condannato nel 1987 dalla Corte di Appello di Bologna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nel 1988 dalla Corte di Appello di Palermo per associazione per delinquere e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e nel 1993 dal Tribunale di Roma per contrabbando.

Il provvedimento ablativo è stato emesso a seguito della sentenza di condanna per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette a carico di Cafiero e scaturisce dagli accertamenti economico-patrimoniali effettuati dagli specialisti delle Fiamme gialle partenopee. Il monitoraggio ha fatto emergere una marcata sproporzione tra le fonti di reddito lecite di cui il soggetto disponeva ufficialmente e il patrimonio di beni mobili e immobili di rilevante valore negli anni accumulato.

