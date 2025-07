napoli-si-conferma-fulcro-internazionale-del-teatro

ICRA Project lancia il progetto triennale SkenEuropea?! Coinvolte 7 regioni italiane e realtà da Danimarca, Germania e Spagna

Parte da Napoli un progetto internazionale che coinvolge 7 regioni italiane e 3 realtà di altrettanti nazioni europee. Capofila del corposo percorso artistico, denominato SkenEuropea?! è ICRA Project (Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore) diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore, struttura di formazione, produzione e promozione teatrale, riconosciuta dal MiC Ministero della Cultura (art. 45 Azioni trasversali – ricambio generazionale) e dalla Regione Campania (L.R.6/2007 e L.R.7/2003 per la diffusione di performance, convegni, simposi, presentazione di libri, formazione, drammaturgia e cultura del territorio, il progetto Memorie Future etc…).

Il primo incontro è in programma il 21 luglio nella sede dell’ICRA Project e sarà in modalità mista in forma di meeting per discutere e precisare i dettagli di un più ampio e articolato programma che sarà varato nel 2026, previsto a Pontecagnano in provincia di Salerno e in collaborazione col Teatro Mascheranova diretto da Gabriele Bacco e Michela Ventre.

All’incontro di apertura parteciperanno in presenza i vari partner della cordata centro-sud, quali: Coop. Teatrop di Lamezia Terme, Killthemuseum di Amelia, Onirica Poetica Teatrale di Bari, HdueTeatrO di Potenza, STTEA di Cagliari e il Teatro Atlante di Palermo, che fanno parte dell’ampio programma di “ricambio generazionale” ideato da ICRA Project dal titolo “Attori si nasce, ma si diventa”, geniale definizione del regista della post-avanguardia Leo de Berardinis.

I lavori saranno coordinati e condotti dalla prof.ssa Noemi Massari, dell’Università La Sapienza di Roma e vedrà in presenza la partecipazione dei leader di ICRA Project Michele Monetta e Lina Salvatore, il drammaturgo Gianni Garrera del Teatro Nazionale di Roma e curatore di speciali programmi di letteratura teatrale al Teatro Stabile di Catania, nonché tutti i leader delle strutture suindicate delle regioni Calabria, Umbria, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

In collegamento da remoto saranno presenti per la Gemania la Universität der Künste Berlin (UdK) con la regista e docente italo-tedesca Gabriella Crispino, per la Spagna ESAD-EscuelaSuperior de Arte Dramático de Córdoba con il responsabile Erasmus Francisco Lidón Plaza e il drammaturgo Alfredo Fernandez Sinde, per la Danimarca il Teatret OM con la regista e direttrice artistica italo-danese Sandra Pasini.

Il programma prevede vari interventi con presentazione di bozze di programmi da realizzare dall’estate 2026 in poi, con l’incontro fra le varie compagnie in un confronto internazionale che vedrà le performance delle compagnie vincitrici delle prime 3 edizioni del Premio di Produzione Scaramouche anni 2023, 2024 e 2025 oltre alle performance di alcuni allievi diplomati under 35 nelle strutture formative e produttive delle altre 3 nazioni dell’UE partecipanti.

(Nella foto: ICRA Project performance di Mimo Corporeo al Consolato di Francia a Napoli).