Napoli-SPAL, Gattuso ha deciso: niente ritiro prima del match

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riferisce in merito alle ultime novità su Napoli SPAL. Il match si gioca domenica allo stadio San Paolo, rigorosamente senza pubblico. Di seguito l’analisi del quotidiano, oggi in edicola.

Napoli SPAL, le ultime sul match

“Procede regolarmente anche la preparazione della partita con la Spal, la seconda del campionato dopo la ripartenza, in programma domenica alle 19.30 al San Paolo. Per quel che riguarda la formazione, soprattutto considerando che in sequenza ravvicinata andranno in scena anche le delicatissime sfide con l’Atalanta (giovedì prossimo) e la Roma (sabato 5 luglio), il principio di fondo è che Gattuso ricorrerà inevitabilmente al turnover. Note di servizio: la rifinitura di domani dovrebbe andare in scena al San Paolo e poi i giocatori trascorreranno la notte a casa. Niente ritiro e appuntamento domenica mattina”.

Gattuso è la svolta del Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su Rino Gattuso. Il quotidiano elogia l’operato del tecnico al Napoli. Gattuso ha vinto in trasferta cinque volte su sei. Nessuno tra gli allenatori della storia recente del Napoli ci era riuscito. Ed è la grande opera di un ex giocatore di respiro internazionale (il suo Milan è il club italiano che più ha collezionato trofei) riuscito a rimettersi in discussione da allenatore, ripartendo da zero e dimostrando (nello stesso Milan dove ha perso la Champions per un punto) che le squadre si governano dal basso e che l’autorevolezza non è sempre figlia della gerarchia.

Rino ha rivoluzionato il Napoli come un calzino, lo ha fatto con naturalezza e caparbietà. Nessuna imposizione, ma chiarezza: diritti e doveri chiari a ciascuno, a prescindere dal valore del cartellino e dalle eventuali simpatie o antipatie. Ha dato innanzitutto l’esempio, non soltanto per ciò che è stato nella precedente vita da calciatore ma anche mettendosi primo tra i primi a lavorare sodo. La sua è stata una assunzione di responsabilità. Siamo partiti dai numeri, effetto della cura Gattuso: delle ultime dodici gare il Napoli ne ha persa soltanto una (con il Lecce in campionato), le ultime quattro sono state tutte vittorie. Ora undici finali, più un sogno enorme chiamato Barcellona. L’imperativo: nulla è precluso.

