Napoli-SPAL, i convocati di Gattuso: due assenze importanti. Allan non recupera

Il Napoli, contro la SPAL, è alla ricerca di tre punti di capitale importanza al fine di mantenere ancora vive le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Arriva una buona notizia per gli azzurri. Il coach calabrese Gennaro Gattuso ha recuperato Kostas Manolas. L’ex calciatore della Roma era stato out nelle precedenti partite a seguito di un infortunio subito i allenamento. Non recupera invece Allan. Il centrocampista brasiliano ha saltato l’ultimo allenamento… continua a leggere sul sito di riferimento