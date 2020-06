Gara importante quella tra Napoli e SPAL, per motivazioni diverse, ma ugualmente fondamentale. Gli azzurri ha l’obbligo di arrivare a giovedì – match contro l’Atalanta – col minor distacco di punti, mentre gli estensi devono necessariamente salvarsi e scongiurare la retrocessione in Serie B.

Napoli-Spal, Insigne segna il 3-1 ma il gol viene annullato

Arriva quasi allo scadere del primo tempo di gioco, il gol di Lorenzo Insigne. Manovra articolata quella degli azzurri, poi Fabian Ruiz disegna una parabola per Dries Mertens sulla fascia sinistra. Il belga temporeggia e appoggia per il capitano che con un piattone trafigge il portiere Karlo Letica. Si potrebbe dire: tutto troppo bello, tutto troppo semplice. Troppo per essere tutto vero. Non a caso infatti arriva la chiamata dalla sala VAR e la rete del numero 24 viene annullata per posizione di fuorigioco, con ogni probabilità del numero 14.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/coldblackarrow/status/1277307735424540673″]

The post Napoli-Spal, Insigne firma il 3-1 ma il VAR ferma tutto: è fuorigioco | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento