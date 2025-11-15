sabato, 15 Novembre , 25
Napoli, sparatoria in pieno giorno: 26enne muore in ospedale

Redazione-web
(Adnkronos) – Sparatoria in pieno giorno oggi a Napoli. Alle ore 12.30 circa, il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale del Mare, per la segnalazione di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. Il 26enne sarebbe giunto in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è deceduto. Dalla prima ricostruzione di fatti è emerso che la vittima era rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta in via Suor Maria della Passione Beata. Sul caso indagano gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.  

