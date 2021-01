Napoli-Spezia 1-2, clamoroso al “Maradona”. Pobega la ribalta in inferiorità numerica – VIDEO

Clamoroso al “Maradona”: lo Spezia ribalta il Napoli in inferiorità numerica, dieci contro undici. Gol di Pobega, e ora conduce per 1-2. Ha del clamoroso quello che sta succedendo all’ex stadio “San Paolo”. Gli azzurri, dopo essere passati in vantaggio dopo una serie infinita di palle gol con Petagna, hanno prima pareggiato con Nzola su rigore e poi hanno ribaltato con Pobega. Nel mezzo il rosso di Marchizza. Imbarazzante la difesa degli azzurri sulla rete subita, praticamente ferma prima sul tentativo di Nzola terminato sul palo e poi sul tap-in dell’ex Pordenone.

Napoli-Spezia 1-2, il gol di Pobega. Il video

