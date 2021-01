Napoli-Spezia affidata all’arbitro Fourneau. Al VAR Nasca e Longo: la designazione completa

Il Napoli affronterà – di nuovo – lo Spezia nei Quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Italiano viene da una sconfitta al 92′ in Serie A contro la Roma di Fonseca, che tra l’altro aveva già sconfitto proprio in Coppa la scorsa settimana. L’Aia ha oggi reso note le designazioni complete per le gare dei Quarti, che tra le altre prevedono il derby di Milano (affidato a Valeri, arbitro della Supercoppa italiana tra Juve e Napoli) e Atalanta-Lazio. Per il Napoli invece l’arbitro sarà Fourneau, con Nasca e Longo che opereranno al VAR. Di seguito le designazioni ufficiali e complete fornite dal sito dell’Aia, l’associazione italiana arbitri.

Napoli-Spezia, fischia Fourneau: le designazioni dei Quarti di finale

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per i Quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021.

INTER – MILAN Martedì 26/01 h.20.45

VALERI

DEL GIOVANE – COLAROSSI

IV: CHIFFI

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – LAZIO Mercoledì 27/01 h. 17.45

PAIRETTO

TEGONI – FIORITO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO

JUVENTUS – SPAL Mercoledì 27/01 h. 20.45

PEZZUTO

ROCCA – ROBILOTTA

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – SPEZIA Giovedì 28/01 h. 21.00

FOURNEAU

GALETTO – ROSSI L.

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO

