Il Napoli scenderà in campo contro lo Spezia di Vincenzo Italiano – per la seconda volta in questo gennaio – per rifarsi dalle due brutte sconfitte consecutive subìte contro Juventus e Verona. Gli azzurri di Gattuso dovranno ritrovare ordine e seguire il piano partita dell’allenatore se vorranno mettere in difficoltà i liguri, ed avranno un’arma in più: è ormai tutto pronto per il ritorno dal 1′ di Victor Osimhen, giocatore attorno al quale è stata costruita e “pensata” questa squadra ad inizio anno. Il Napoli ha però dovuto fare a meno di lui per moltissime partite, a partire dall’8 novembre (gara in cui Osimhen andò a segno al Dall’Ara di Bologna). Ecco dove vedere il Napoli in tv e in streaming.

LEGGI QUI LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO LIVE

Napoli-Spezia, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

Getty Images

La gara di Coppa Italia tra Napoli e Spezia avrà luogo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in tv dalla Rai, detentrice dei diritti in esclusiva della manifestazione nazionale. Più nello specifico il canale a cui ci si dovrà riferire sarà Rai 2. Oltre alla possibilità di vedere la gara in tv, Napoli-Spezia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma online della RAI, ovvero www.raiplay.it. L’evento sarà disponibile live ma si potrà visionare persino al termine dello stesso, cercando sempre nel browser di ricerca della piattaforma suddetta. Sul sito di Calcionapoli1926.it ci sarà poi la classica diretta testuale.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Napoli-Spezia, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento