Napoli-Spezia, i precedenti: prima storica in A. L’ultima volta fu in Coppa Italia

Napoli-Spezia sarà un inedito in serie A. Cosa ovvia, essendo i liguri al loro campionato di debutto in massima serie. Non sarà però il primo Napoli-Spezia della storia.

Napoli-Spezia, i precedenti

Ci sono precedenti in Coppa Italia e in serie B. L’ultima volta, nel 2015, fu proprio nella Coppa Nazionale. Si era agli ottavi di finale e il Napoli (poi eliminato in semifinale dalla Juventus) batteva 3-1 i liguri, che erano arrivati da squadra di serie B ad un traguardo molto ambizioso. Gli altri precedenti, oltre ad uno scontro sempre in Coppa Italia ma a La Spezia nel ’98, risalgono al primissimo Napoli di De Laurentiis. In serie B nel marzo 2007 vinsero i campani sempre per 3-1, mentre l’anno prima Napoli-Spezia fu la gara della Supercoppa di serie C1, avendo entrambe vinto i rispettivi gironi. La partita nell’impianto partenopeo terminò 1-1, con la Supercoppa che andò in Liguria in virtù del gol segnato in trasferta dopo lo 0-0 dell’andata. Al di là di questa macchina, il Napoli è imbattuto con lo Spezia. Come finirà il primo scontro in massima serie?

