Napoli-Spezia, la probabile di Gattuso: Fabian verso la conferma – SKY

Domani alle 18.00 il Napoli scenderà in campo per giocare la sedicesima giornata di Serie A e lo farà sfidando lo Spezia. Gennaro Gattuso però dovrà fare ancor a meno degli infortunati Victor Osimhen, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

Napoli-Spezia, la probabile di Gattuso: Fabian verso la conferma

Di seguito la probabile formazione secondo gianlucadimarzio.com:

Per la gara Gattuso dovrà fare a meno dell’infortunato Koulibaly, sostituito da Maksimovic. In attacco Osimhen e Mertens sono infortunati, perciò saranno Lozano, Zielinski e Insigne a giocare dietro a Petagna. A centrocampo Fabián Ruiz e Bakayoko, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Demme

