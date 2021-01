Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Lozano centravanti, Elmas dal 1′

Il Napoli scenderà in campo contro lo Spezia di Vincenzo Italiano – per la seconda volta in questo gennaio – per rifarsi dalle due brutte sconfitte consecutive subìte contro Juventus e Verona. Gli azzurri di Gattuso dovranno ritrovare ordine e seguire il piano partita dell’allenatore se vorranno mettere in difficoltà i liguri, ed avranno un’arma in più: è ormai tutto pronto per il ritorno dal 1′ di Victor Osimhen, giocatore attorno al quale è stata costruita e “pensata” questa squadra ad inizio anno. Il Napoli ha però dovuto fare a meno di lui per moltissime partite, a partire dall’8 novembre (gara in cui Osimhen andò a segno al Dall’Ara di Bologna). Ecco le formazioni ufficiali delle due squadra che si affronteranno questa sera. Nel Napoli subito una novità in avanti, con Petagna che è stato risparmiato dal tecnico ex Milan.

Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Lozano guida l’attacco

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.. All. Gattuso

Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Acampora, M. Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo. All. Italiano

Queste le formazioni ufficiali di Napoli e Spezia. Rino Gattuso, in una gara davvero importante per il prosieguo della sua avventura a Napoli, ha deciso di schierare – come accadde in campionato – Hirving Lozano da punta centrale, per sfruttare le sue capacità offensive. Nei liguri invece scenderà in campo al Maradona Galabinov, accompagnato da Verde (in goal contro la Roma) e Agudelo.

