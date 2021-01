Sconfitta amara per il Napoli di Gattuso che, nella giornata di ieri, è uscito sconfitto dalla sfida interna contro lo Spezia. Prima l’iniziale vantaggio poi le due reti messe a segno dagli avversari a seguito di due gravi errori della squadra campana. I partenopei hanno così perso tre punti importanti ma il vice-direttore di Sky, Matteo Marani ha provato ad analizzare il momento degli azzurri. Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni dell’emittente satellitare.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DEL VICE PRESIDENTE DELLO SPEZIA

Napoli-Spezia, l’analisi di Marani

“La squadra di Gattuso sta vivendo un periodo preoccupante. Ha perso troppe partite e spesso anche in modo un po’ sciocco, senza la giusta ferocia e attenzione che nel calcio contano. In casa dei partenopei, però, stanno pesando anche le importanti assenze. Koulibaly è un calciatore di cui non si può proprio fare a meno. Ma il Napoli tira tantissimo e segna pochissimo, ha lo stesso problema dello scorso anno. Il Napoli ha perso il 30% dei gol rispetto ai tempi di Sarri. Quando parliamo del Napoli non dobbiamo dimenticare che mancano anche nomi come quelli di Osimhen e Mertens”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Napoli-Spezia, Marani di Sky: “Pesano le assenze importanti. Periodo complicato” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento