Tra pochi minuti andrà in scena Napoli-Spezia, match valido per il sedicesimo turno di Serie A. Nikola Maksimovic è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare il punto della situazione riguardo la partita.

Napoli-Spezia, parla Maksimovic

Ecco quanto dichiarato Nikola Maksimovic da ai microfoni di Dazn:

“Contro lo Spezia servirà fare molta attenzione perché abbiamo visto che loro hanno messo in difficoltà tante squadre con giocatori di qualità e giovani davanti. Servirà anche cattiveria per tutti e 90 minuti. Bisogna leggere bene questa partita, se saremo attenti riusciremo ad annullarli”.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Napoli-Spezia, parla Maksimovic: “Cattiveria e attenzione per vincere la partita” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento