Il ritrovamento in via San Nicola a Nilo, poco distante da piazzetta Nilo. Secondo alcuni storici in quella zona sorgeva il foro romano

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, spunta pavimento greco-romano di duemila anni fa dai lavori di un cantiere proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento