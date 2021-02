Gennaro Grosso è indagato per i disordini sul Lungomare contro le restrizioni per la pandemia. Sentiti in Procura gli assessori Borriello e de Majo Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, statua di Maradona: perquisita casa dell’ultrà scelto per far parte della commissione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento