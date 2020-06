Napoli, striscioni per Gattuso che ha perso la sorella Francesca morta a 37 anni

In giro per la città diversi messaggi di sostegno per l’allenatore che ha perso la sorella Francesca di appena 37 anni

L’articolo Napoli, striscioni per Gattuso che ha perso la sorella Francesca morta a 37 anni proviene da Notiziedi.

