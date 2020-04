Napoli su Belotti! Per il Torino sarà decisivo il progetto tecnico

Uno dei principali obiettivi per l’attacco, nel caso Milik dovesse partite, è sicuramente il ‘gallo’ Belotti. Il nome dell’attaccante ex Palermo è stato già in passato accostato al Napoli. Ma il club piemontese non ha mai aperto a nessuno trattativa. Belotti ha il contratto in scadenza nel 2022. Nel momento in cui si siederà al tavolo con la società per trattare, l’attaccante della Nazionale avrà una precisa condizione per prolungare la sua avventura con il Torino: la certezza di un progetto tecnico vincente.

Concorrenza per Belotti

Il Napoli però dovrà impegnarsi se vorrà portare il gallo all’ombra del Vesuvio perché la concorrenza è elevata. Oltre al club azzurro, anche Milan e Everton sono interessate a lui.

