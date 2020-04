Il Napoli è in piena fase di rinnovo. Il ciclo di mister Gattuso aprirà sarà pieno di nuovi volti. Le maggiori rivoluzioni si avranno sicuramente sulle fasce. Con l’albanese Hysaj ,ormai già da considerare un ex, e l’incognita Ghoulam il Napoli ha messo nel mirino due profili che potrebbero dare il cambio a il portoghese Mario rui. L’obbiettivo principale della squadra azzurra è il terzino brasiliano, ex Roma, Emerson Palmieri. Se la trattativa per il terzino dei Chelsea non dovesse decollare, il Napoli ha già pronta una vecchia fiamma come alternativa.

Napoli, ritorno di fiamma per Castagne

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo il Napoli sarebbe interessato a Timothy Castagne. Il giocatore sembrerebbe essere il profilo perfetto per Gennaro Gattuso poiché andrebbe a dare una grande mano in un reparto difensivo in crisi. L’Atalanta vorrebbe blindare il gioiellino belga ma davanti a una buona offerta potrebbe anche cedere. La concorrenza per il Napoli non manca. Sul giocatore ci sarebbe anche il Leicester. Gli inglesi non lo mollano di un centimetro, avendo lui mostrato l’interesse di giocare per un club di Premier League.

The post Napoli su Castagne! Tutto sul belga se non arriva Emerson Palmieri appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento