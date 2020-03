Napoli sul colombiano Arias. Pronta asta con Inter e Everton

In questo periodo di stop forzato del nostro campionato i pensieri dei club si rivolgono anche alla prossima stagione. Pensiero ormai inevitabile visto l’alta possibilità che questo campionato non si cocluda. Il Napoli è sicuramente una delle squadre più attive in chiave mercato estivo. Dopo gli acquisti dell’attaccante Andre Petagna e del difensore del Verona Rrahamani, il club azzurro sta lavorando senza sosta ai rinnovi dei calciatori selezionati, dal tecnico Gattuso, per far ripartire un nuovo ciclo.

Napoli su Arias

Oltre alla conferma dei giocatori attualmente il rosa, il Napoli è molto attivo anche sul punto di vista dello scouting. Uno dei reparti sui quali il club del Presidente De Laurentiis interverrà sicuramente è quello difensivo. Secondo le ultime indiscrezioni il Napoli starebbe seguendo il laterale colombiano Arias, ora in forza all’Atletico Madrid. Ci sono state telefonate del Napoli all’Atletico, con il club azzurro pronto a mettere mano al portafoglio. La trattativa per Arias non sarà di sicuro semplice vista la concorrenza di squadre come l’Inter e l’Everton di Ancelotti. Una cosa è sicura, il Presidente De Laurentiis farà di tutto per assicurare una rosa competitiva al suo tecnico

