Napoli, tamponi e verifiche anti-covid prima della partenza per il ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo. Il club è preoccupato per i nuovi acquisti, che raggiungeranno i compagni successivamente. L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma proprio sul rischio contagio a ritiro iniziato. Il quotidiano scrive:

“Tutte le operazioni non potranno essere chiuse in tempo per il ritiro che inizierà ufficialmente domenica, con la convocazione dei calciatori al centro tecnico di Castel Volturno per i classici test medici ed atletici, oltre ai tamponi anti Covid”.

Napoli, tamponi prima del ritiro: club preoccupato per i nuovi acquisti

“Questa è la grande preoccupazione del club, anche alla luce dei vari calciatori delle altre squadre di Serie A, tornati dalle vacanze positivi al coronavirus. Poi, tutti i convocati da Gattuso lunedì saliranno sul bus che li porterà a Castel di Sangro, località abruzzese dove sono già arrivati i magazzinieri del Napoli per organizzare tutto il materiale dei 15 giorni di ritiro”.

Lunedì 24 agosto parte ufficialmente la nuova stagione azzurra. Dal 24, infatti, comincia il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro finalizzato alla preparazione del campionato 2020/21. Gli azzurri svolgeranno il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio. Saranno due i test amichevoli previsti nell’arco del raduno, le cui date verranno comunicate successivamente. Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre.

