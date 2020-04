Napoli, tanti i nomi per sostituire Callejon: piace Boga, ma Giuntoli sogna un ex Lazio

Il Napoli prosegue i ragionamenti sulla rosa che verrà, di sicuro figlia di una rivoluzione già cominciata nell’ultima sessione di mercato invernale dello scorso gennaio. Tante le entrate, tra cui Andrea Petagna e Amir Rrahmani che arriveranno in estate, a cui ancora non hanno fatto seguito le uscite. Ufficiali, almeno, perchè un addio sembra abbastanza scontato, per quanto doloroso: quello di José Maria Callejon, che non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il Napoli dopo quasi 7 anni… continua a leggere sul sito di riferimento