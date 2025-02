Napoli, targa ad Andrea Settembre per la vittoria al Festival di Sanremo

NAPOLI – Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi consegnerà una targa dell’Amministrazione comunale al cantante napoletano Andrea Settembre, vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025. La cerimonia è in programma il prossimo giovedì 20 febbraio alle 14:30 a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta. Con Manfredi la presidente del Consiglio comunale Amato ed il consigliere per la Musica e l’Audiovisivo Ferdinando Tozzi.

CHI È IL CANTANTE

Andrea Settembre, in arte solo Settembre, ha 23 anni ed è nato a Napoli. Si può definire in qualche modo figlio dei talent: ha partecipato a ‘Io Canto‘ condotto da Gerry Scotti, ha partecipato a ‘The Voice of Italy‘ e a ‘X Factor‘, nella squadra di Dargen D’Amico, è arrivato in semifinale con il suo inedito ‘Lacrime’.

