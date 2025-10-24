napoli,-task-force-del-consolato-onorario-delle-filippine-per-la-missione-diplomatica

Sabato e domenica uffici aperti per passaporti ed assistenza welfare

Francesca Giglio (console onorario): “In tanti per il rinnovo passaporti, pronti a garantire sicurezza e welfare”

“In occasione dell’outreach passaporti siamo pronti ad accogliere la comunità filippina presente in Campania presso la sede operativa della Missione Diplomatica, la Basilica dell’Incornata Madre del Buon Consiglio a Napoli (via Capodimonte 13), con il sostegno di una task force a supporto di delegati dell’Ambasciata Filippina di Roma, coordinati dal console generale Randy Arquiza, che consentirà di mantenere aperti gli uffici nelle giornate di sabato 25 ottobre dalle 8.30 alle 17.00 e domenica 26 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12.00”.

Lo ha reso noto Francesca Giglio, console onorario della Repubblica delle Filippine a Napoli.

“Si tratta del consueto appuntamento “outreach”per rinnovare il passaporto – ha aggiunto la console Giglio – per il quale ci aspettiamo una grande partecipazione dei cittadini filippini provenienti da tutta la Campania. Tanti i prenotati. Una sfida organizzativa che siamo pronti a vincere per garantire a tutti la necessaria sicurezza sanitaria, grazie al prezioso supporto del console generale Randy Arquiza e al Welfare Officer che stanno rispondendo tempestivamente alle tantissime richieste”.