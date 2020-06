Napoli, tempo di rinnovi: ok per Mario Rui e Di Lorenzo, Hysaj quasi

Il d.s. Giuntoli alle prese con i difensori: ha bloccato i primi due, cerca di trovare una soluzione per il terzo che è apprezzato dalla società e da Gattuso

L’articolo Napoli, tempo di rinnovi: ok per Mario Rui e Di Lorenzo, Hysaj quasi proviene da Notiziedi.

