Napoli-Torino, Gattuso: “Mi tengo il punto. L’occhio? Tranquilli, non muoio”

Il tecnico: “La sosta ci servirà per recuperare energie e giocatori infortunati. Ho la miastenia, ma tranquilli che non muoio”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli-Torino, Gattuso: “Mi tengo il punto. L’occhio? Tranquilli, non muoio” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento