napoli,-torna-a-splendere-il-bosco-di-barra    

Dopo mezzo secolo il polmone verde restituito ai cittadini

Vittoria storica per il quartiere di Barra e per l’intera città di Napoli. Dopo quasi cinquant’anni di attesa e degrado, il Bosco di Barra si appresta finalmente a tornare nella disponibilità della comunità. L’area, un vero e proprio polmone naturale fondamentale per la qualità della vita dei residenti, sarà nuovamente fruibile grazie all’incisivo impegno politico di Fratelli d’Italia.

La riapertura rappresenta il coronamento di un lungo percorso di riqualificazione volto a sanare una ferita aperta nel tessuto urbano del quartiere, restituendo decoro e dignità a uno spazio verde rimasto per troppo tempo inaccessibile.

“Voglio esprimere un profondo ringraziamento ai vertici del partito per l’attenzione e l’interessamento costante che hanno manifestato nei confronti del parco,” ha dichiarato Giorgio Contovas, responsabile del circolo territoriale di Fratelli d’Italia a Barra.

“Un ringraziamento speciale va rivolto alla società Sma Campania per il minuzioso lavoro di pulizia e bonifica dell’area, un intervento tecnico fondamentale che permetterà di trasformare quello che era un luogo di abbandono in una risorsa preziosa per tutti i cittadini. Il recupero del Bosco di Barra non è solo un’operazione di manutenzione ambientale, ma un segnale concreto di rinascita per la periferia orientale, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e territorio possa produrre risultati tangibili per il bene comune” – ha concluso Contovas.

