Napoli, trovato il corpo semi-carbonizzato di una donna a San Paolo Belsito: fermato un 36enne

NAPOLI – Un 36enne di San Paolo Belsito (Napoli) è stato fermato nell’ambito delle indagini per la morte della 33enne Ylenia Lombardo. Il cadavere semi-carbonizzato della donna è stato trovato ieri sera in un appartamento di via Ferdinando Scala, nel comune del nolano. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Nola, sotto il coordinamento della procura locale.

