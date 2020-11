In occasione della rifinitura di ieri pomeriggio, la compagine partenopea ha effettuato un nuovo giro di controllo. Il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo tampone per scongiurare la presenza di casi di Coronavirus in rosa in vista della sfida di domani sera contro la Roma.

TUTTI NEGATIVI I TAMPONI DEL NAPOLI

Il responso è arrivato poco fa e tutti possono tirare un sospiro di sollievo. Di seguito il comunicato diramato dal Napoli attraverso i propri canali social:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”.

The post Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento