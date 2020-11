Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra

In occasione della rifinitura di ieri pomeriggio, la compagine partenopea ha effettuato un nuovo giro di controllo. Il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo tampone per scongiurare la presenza di casi di Coronavirus in rosa in vista della sfida di questa sera contro il Milan. Il responso è arrivato in questi minuti e tutti possono tirare un sospiro di sollievo. Di seguito il comunicato diramato dal Napoli attraverso i propri canali social:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra”.

Napoli, il punto sulle assenza

Una buona notizia per la rosa, lo staff e la società. Nei giorni scorsi, infatti, sono emerse le positività al Coronavirus di Rrahmani ed Hysaj. In entrambi i casi, però, la notizia è arrivata a seguito di alcuni controlli svolti dai due calciatori con le rispettive Nazionali. Nessun contatto quindi con la rosa partenopea che potrà scendere in campo questa sera contro il Milan tra le mura del San Paolo.

