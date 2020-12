Mentre il Napoli prepara la sfida contro l’Inter che avrà luogo domani sera a San Siro, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, la società si appresta a lanciare sul mercato il Calendario annuale anche per l’anno 2021. Si tratta di un evento che ha sempre suscitato molta curiosità nei tifosi che subito accorrono in edicola ad acquistarlo. All’interno del Calendario figurano tutti i calciatori del Napoli, ogni anno preparati in modo diverso a seconda del tema che viene scelto per la stampa. Un modo curioso di avvicinare i tifosi ai calciatori, mostrandoli spogliati della loro divisa da gioco e illuminati da una luce sicuramente diversa.

LEGGI QUI LE ULTIME SULLE CONDIZIONI DI VICTOR OSIMHEN

Napoli, tutto pronto per il Calendario Ufficiale del 2021 | FOTO

Queste le parole pubblicate dal sito ufficiale Twitter della SSC Napoli, a cui vengono allegate delle foto come anteprima e anticipazione di quello che poi verrà distribuito in tutte le edicole e sarà a disposizione dei tifosi napoletani.

Il Calendario Ufficiale SSC Napoli 2021 sta per uscire! Inizia l’attesa per il calendario più collezionato. Un amuleto bene augurante, un vessillo ricco di scaramanzia napoletana che ci accompagnerà per tutto il nuovo anno.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1338800978053615617″]

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Napoli, tutto pronto per l’uscita del Calendario Ufficiale 2021: l’annuncio | FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento