Napoli, tutto su un difensore del Lille: affare da 25 milioni, azzurri in pole

Non solo l’attacco, per il Napoli c’è anche da sistemare la questione difesa. Al netto dell’arrivo già ufficiale di Amir Rrahmani, prelevato a gennaio, serve un’altra pedina per sostituire il probabile partente Kalidou Koulibaly. E dalla Francia arrivano voci secondo qui il Napoli sarebbe in pole per un difensore del Lille. Secondo quanto riportato da France Football, infatti, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Gabriel Magalhaes, centrale sudamericano dato ormai per partente. Su di lui ci… continua a leggere sul sito di riferimento