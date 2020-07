Napoli-Udinese, ammonizione pesante per Arek Milik: era diffidato, salterà il Parma

Si sta giocando dalle 19:30 Napoli-Udinese, 34esima giornata di Serie A. Partita importante per la squadra friulana che vorrebbe uscire definitivamente dalla zona retrocessione. Per il Napoli buon allenamento in vista del Barcellona, dato che la classifica ormai è cristallizzata per gli azzurri. Dopo il vantaggio di De Paul arriva subito il pareggio degli azzurri con Arkadiusz Milik, appena entrato. Da monitorare le condizioni del belga Mertens, soprattutto in vista del match con il Barcellona dell’8 agosto.

AMMONITO MILIK, SALTA IL PARMA

Intorno al 35′ si fa ammonire Arkadiusz Milik per un brutto intervento. Giallo molto pesante, il polacco era diffidato e quindi sarà costretto a saltare il match di mercoledì prossimo alle 19:30 con il Parma al Tardini. Emergenza quindi per Gattuso che dovrà fare a meno delle sue due punte.

