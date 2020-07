Napoli-Udinese, i convocati di Gotti: troppi assenti, chiamati sei Primavera

L’Udinese, tramite il proprio portale online, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida del San Paolo contro il Napoli. Le squadre scenderanno in campo a partire dalle 19.30 di domani. La squadra friulana si è allenata questo pomeriggio a porte chiuse ed il tecnico ha tirato le somme sul numero degli infortunati. Fin troppi tanto da costringere l’allenatore a pescare tra le fila delle Primavera per portare in terra partenopea 23 calciatori.

Napoli-Udinese, i convocati di Gotti

Di seguito la lista dei calciatori friulani convocati in vista della sfida del San Paolo. Assenti Jajalo, Mandragora, Prodl e Teodorczyk per infortunio. Mentre Okaka non prenderà parte al match per squalifica.

PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 63 Mazzolo; 77 Zeegelaar; 87 De Maio

CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 10 De Paul; 11 Walace; 12 Sema; 61 Ballarini; 64 Palumbo; 67 Lirussi

ATTACCANTI: 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 65 Oviszach; 66 Compagnon

