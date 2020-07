Il Napoli, nel prossimo turno di campionato affronta l’Udinese. Gattuso ha fatto riattaccare subito la spina dopo la brutta gara, culminata con il pareggio di Barrow, di Bologna. A Castel Volturno, quindi, gli allenamenti sono stati mirati a stimolare nuovamente i ragazzi. Sia Llorente che Younes, però, continuano a svolgere sedute differenziati e, quindi, non figureranno tra i convocati. Un altro calciatore che non prenderà parte al match è lo squalificato Di Lorenzo. Di seguito quanto scriver in merito alla gara di domani al San Paolo l’edizione odierna de Il Mattino.

Napoli Udinese, il programma degli azzurri

“Oggi la rifinitura allo stadio San Paolo e in serata il ritiro a Palazzo Caracciolo, a differenza delle precedenti due partite casalinghe al San Paolo contro Roma e Milan, quando gli azzurri si ritrovarono in albergo direttamente il giorno della partita. Gattuso vuole che la squadra ritrovi subito l’atteggiamento mentale smarrito a Bologna, questa è l’unica strada da seguire per poter arrivare al meglio alla supersfida contro gli azulgrana”.

Le designazioni arbitrali

Attraverso il proprio sito ufficiale l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato, che prenderà avvio quest’oggi. Il Napoli al San Paolo sarà diretto da Chiffi. Di Bello al big match tra Roma e Inter.

Nel dettaglio:

NAPOLI – UDINESE Domenica 19/07 h. 19.30

CHIFFI

FIORITO – DI IORIO

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO

ROMA – INTER Domenica 19/07 h. 21.45

DI BELLO

CECCONI – GALETTO

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

The post Napoli-Udinese, il programma degli azzurri prima del match: Gattuso non convocherà tre calciatori appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento