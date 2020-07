Napoli-Udinese: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

Il Napoli vuole mettersi alle spalle il mezzo passo falso contro il Bologna e sfruttare le partite che mancano al termine del campionato per prepararsi al meglio alla sfida contro il Barcellona in Champions League del prossimo 8 agosto. L’Udinese mira a conquistare un risultato di prestigio al San Paolo per mettere una serie ipoteca sulla salvezza. Dove e quando si gioca Napoli-Udinese si giocherà domenica al San Paolo di Napoli, a porte chiuse. Il fischio d’inizio è in programma alle ore… continua a leggere sul sito di riferimento