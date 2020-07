Napoli-Udinese, squalificati Di Lorenzo e Okaka: non ci saranno domenica

Di Lorenzo, difensore del Napoli, ed Okaka, attaccante dell’Udinese, salteranno la sfida di domenica al San Paolo. Entrambi, infatti, hanno rimediato un giallo durante le sfide contro Bologna e Lazio.

Napoli Udinese, out Di Lorenzo ed Okaka

Gattuso, oltre a Di Lorenzo, dovrà valutare anche le condizioni di Manolas. Il difensore greco, infatti, ha rimediato una bella botta in uno scontro di gioco nel corso del match contro il Bologna.

Le parole di Gattuso

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

“Secondo me il Bologna ha fatto molto meglio di noi, nel secondo tempo non siamo scesi in campo. Non va bene perché non mi interessa dire che non abbiamo stimoli. Quelli ci sono perché tra venti giorni arriva il Barcellona. Oggi la squadra non ha prestato attenzione e non ha giocato da squadra. Pareggiare la partita ci è andata bene”.

“A me il secondo tempo non è piaciuto, sembrava la squadra di quattro o cinque mesi fa. Oggi non abbiamo fatto bene, complimenti al Bologna. Loro non mollano mai, lo sapevamo che non venivamo a fare una passeggiata”.

“Io penso che Sinisa è più cazzuto di me. Lui abbaia meno, ma quando lo fa lascia i segni”.

“Milik? Penso sia un problema di squadra. Ha fatto quello che doveva fare. Oggi abbiamo fatto fatica. Non siamo stati bravi a fargli arrivare più palloni possibili.

Lozano? Ha caratteristiche diverse da Insigne. Nel primo tempo la partita non mi è dispiaciuta ma non siamo stati brillanti. Nel secondo tempo non siamo scesi in campo”

