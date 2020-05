Napoli unito all’ICMEC per la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Il tweet

Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. La SSC Napoli ha voluto sensibilizzare i propri tifosi condividendo un tweet il video di Football Cares sui bambini scomparsi. Di seguito il messaggio della società.

Napoli unito alla comunità calcistica mondiale e ICMEC

Nella Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, la SSC Napoli è orgogliosa di unirsi alla comunità calcistica mondiale e a ICMEC per far sì che nessun bambino resti solo

Il 25 maggio è la giornata internazionale per i bambini scomparsi: un’occasione per informare e sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sul tragico fenomeno. E garantire infine che nessun minore scomparso venga dimenticato e far sì che non vengano mai interrotte le ricerche.

