Napoli verso la fine di un ciclo, a fine stagione molti possono andare via – Sky

Il Napoli, nel corso della prossima sessione di mercato, andrà incontro ad una rivoluzione. Alcuni calciatori, infatti, partiranno. Si tratta, quindi, di una fine di un ciclo iniziato con Benitez e portato avanti da Sarri ed Ancelotti. Ora, però, sembra essere giunto il momento di cambiare.

NAPOLI VERSO LA RIVOLUZIONE

Stando a quanto riferisce Sky Sport, diversi calciatori lasceranno il club partenopeo al termine di questa stagione. Un fisiologico risultato della fine di un ciclo durato parecchi anni. Alcuni hanno un’età importante e si trovano a dover fare delle scelte per il proprio futuro. Gli azzurri, al momento, hanno in casa un tesoretto di circa 200 milioni. Uno dei più quotati ad andare via è Koulibaly. Il difensore senegalese ha molte richieste dalla Premier League, ma anche dalla Francia. Su tutti il Manchester United, il Liverpool ed il Psg. A centrocampo, invece, potrebbe partire Allan che è seguito dall’Everton di Ancelotti. In attacco c’è Milik che non sembra aver intenzione di rinnovare con i partenopei. Il centravanti polacco ha mercato in Italia ed all’estero. In particolare sia Juve che Tottenham lo seguono con interesse. In ultimo, poi, c’è Ghoulam.

Potrebbe trattarsi, quindi, di una vera e propria ricostruzione con Gattuso al timone di una barca che sembra destinata a cambiare.

