Napoli verso la Sampdoria, Di Lorenzo torna nel suo ruolo naturale. Politano partirà dalla panchina

Il Napoli dovrà lasciarsi alle spalle il mercato perchè lunedì arriva la sfida alla Sampdoria. Un match che Gattuso potrà affrontare con qualche certezza in più ma soprattutto con qualche pedina in più. Negli ultimi giorni, infatti, sono ben tre i calciatori che sono riusciti a recuperare dai recenti infortuni.

Le probabili scelte

Il portale online della Gazzetta dello Sport ha analizzato proprio le possibili scelte di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, in vista del match alla Sampdoria. Nonostante il recupero delle ultime ore, non dovrebbero essere della partita Koulibaly e Mertens mentre potrebbe tornare in campo Maksimovic. L’impiego del serbo permetterebbe all’esterno Di Lorenzo di tornare nella sua posizione naturale costringendo Hysaj alla panchina. Potrebbe dover rinunciare al match anche Allan, al suo posto Diego Demme. In attacco pronta la conferma del tridente Callejon-Milik-Insigne con Politano pronto in panchina.

