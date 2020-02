Napoli verso la sfida al Lecce: lavoro in palestra. Portieri in campo. Personalizzato per Malcuit

Il Napoli si è ritrovato presso il centro tecnico di Castel Volturno per la seduta di allenamento mattutina in vista della sfida contro il Lecce. L’allenatore Gennaro Gattuso deve valutare la possibilità di impiegare i calciatori appena tornati da un infortunio come Koulibaly e Mertens. Da valutare, invece, la possibile scelta del portiere con il ballottaggio tra Meret ed Ospina. La società ha diramato, tramite il proprio portale online.

Il report della seduta

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto lavoro in palestra. Allenamento in campo per i portieri. Malcuit continua il programma di recupero personalizzato in campo.

