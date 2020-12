[tps_title]Napoli, il report[/tps_title]

Attraverso il proprio portale online, il Napoli ha reso noto il report della seduta di allenamento di questa mattina presso il centro tecnico di Castel Volturno. Focus sul lavoro della squadra e sulle condizioni dell’attaccante, Victor Osimhen:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma mercoledì a San Siro alle ore 20.45 per la 12esima giornata di Serie A”.

The post Napoli verso l’Inter, lavoro di riabilitazione per Osimhen: il report appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento