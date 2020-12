PALERMO (ITALPRESS) – Più conferme che sorprese nelle gare delle 15 dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Successo in rimonta per il Napoli allo stadio “Diego Armando Maradona” contro un’ottima Sampdoria di Ranieri. A sbloccare il match al 20′ sono proprio i blucerchiati con Jankto, abile a concludere nel migliore dei modi un perfetto contropiede. Da lì in poi la formazione di Gattuso, però, si impossessa del pallino del gioco riuscendo a trovare prima la rete del pareggio con un potente e preciso colpo di testa di Lozano, poi il gol del sorpasso con il neoentrato Petagna. Manita della Roma al “Dall’Ara” contro il Bologna di Mihajlovic.

L'articolo Napoli vince in rimonta, "manita" della Roma, tris dell'Atalanta proviene da Notiziedi.

