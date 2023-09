(Adnkronos) – E’ lunga la fila in corso Rinascimento dei cittadini in attesa di rendere omaggio al feretro di Giorgio Napolitano. Sono alcune decine le persone in attesa di entrare a Palazzo Madama, ordinate dietro le transenne che costeggiano il marciapiede. Nella sala dove è esposta la salma dei presidente emerito continuano ad arrivare anche parlamentari ed ex cariche dello Stato.