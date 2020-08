L’allenatore Marco Nappi ha parlato ai microfoni di TMW Radio soffermandosi su Sarri e Conte, i due tecnici più chiacchierati del momento. Di seguito le sue dichiarazioni.

Nappi: “Sarri lo preferivo quando non vinceva a Napoli, su Conte…”

Su Conte: “Sono d’accordo sulla frase che tutti salgono sul carro quando arrivano i risultati. Conte lo conosciamo tutti, è così: bello pimpante e dice quello che pensa. Da una parte mi piace anche, ma una situazione del genere sinceramente non l’ho mai passata, mai sentite certe dichiarazioni sulla società da parte di un allenatore. Un po’ però sono d’accordo con lui: viene sempre punzecchiato molto, quando possono i media lo colpiscono. Se si va a vedere, alla fine, è arrivato a -1…”.

Su Sarri: “A me piace moltissimo, perché viene dalla gavetta e si merita tutto. Quello che dico io è che lui si è snaturato per allenare la Juventus… Non mi è piaciuto nel non avere tirato fuori il suo carattere, io lo preferivo col Napoli anche se non vinceva”.

