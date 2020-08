AGI – Ingannavano gli anziani presentandosi alla porta con falsi distintivi e divise di forze di polizia o di società erogatrici di servizi. Parlantina sciolta, convincente quanto basta, con la scusa dell’acqua contaminata o di perdite di gas, riuscivano ad accedere nelle case delle vittime. “Metta danaro e oro nel frigorifero per evitare contaminazioni”. Quando la vittima vi provvedeva veniva stordita con gas al peperoncino per poi essere derubata di tutti i risparmi e talvolta dei ricordi di una vita come, nel caso di un anziano reggiano, privato della fede nuziale della defunta moglie, recuperata dai carabinieri.

Le indagini,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Narcotizzavano e rapinavano anziani, arrestati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento